Al via seconda tappa Road Show Maison de Prestige Comte de Montaigne

Mostra fotografica per il Vintage “Généalogie” a Ibiza

Roma, 17 mag. (askanews) – Dopo il successo dell’esposizione fotografica al The St. Regis Venice è stata presentata all’Hotel Bless Ibiza la seconda tappa del Road Show di presentazione di “Généalogie”, il libro fotografico che porta il nome dall’omonimo Vintage della Maison di Champagne de Prestige dell’Aube Comte de Montaigne, che ha ideato e organizzato la mostra itinerante. Nel volume il celebre fotografo Giò Martorana reinterpreta in oltre cento scatti d’autore iconici e originalissimi la storia dello Champagne, attraverso un mix narrativo che va oltre il brand per portare in primo piano i luoghi, gli oggetti e i colori del contesto in cui nascono le Cuvée della Maison.

“L’Hotel Bless Ibiza ci offre la cornice ideale per ospitare gli scatti iconici del nostro Road Show perché si tratta di una location esclusiva, che si ispira da sempre alle eccellenze dell’arte e della creatività e che sposa i valori che distinguono la nostra Maison, a partire dal Bon Vivre e dalla passione per la bellezza, in ogni sua forma”, spiega Stéphane Revol, CEO di Comte de Montaigne.

L’esperienza Généalogie al Bless Hotel Ibiza. Le opere di Giò Martorana saranno esposte per tre mesi in un allestimento fotografico al Bless Hotel Ibiza, esclusiva location della catena alberghiera BLESS Collection Hotels, un marchio cinque stelle lusso con un Dna di valori fortemente affini a quelli della Maison. A partire dalla costante ricerca del Bon Vivre e di esperienze e suggestioni che rappresentino un nutrimento per l’anima, come l’arte e la fotografia, soprattutto se raccontano la storia delle bollicine che hanno fatto innamorare il mondo.

La selezione di scatti del noto fotografo sarà ospitata nella sala del Ristorante Etxeko e gli ospiti dell’Hotel avranno anche la possibilità di scoprire l’omonimo Vintage della Maison in un menù esclusivo, ideato da Martín Berasategui, lo Chef spagnolo con il più alto numero di stelle Michelin.

Généalogie 2008, un tributo alla storia dell’autentico Champagne e delle sue vere radici. Frutto di un’accurata selezione delle uve Chardonnay più pregiate dell’annata, vendemmiate rigorosamente a mano e successivamente lavorate parcella per parcella, Généalogie 2008 è il millesimo Blanc de Blancs di Comte de Montaigne che porta alla massima espressione i valori identitari della Maison – Autenticità, Bon Vivre, Complessità ed Eleganza – celebrando non solo la sua storia, ma quella di tutti gli Champagne.

Ecco perché con Généalogie, la sua etichetta punta di diamante, Comte de Montaigne si fa ambasciatrice della storia di autenticità dell’”Altro Champagne”, quello dell’Aube, e le rende omaggio. Le radici che avvolgono la bottiglia diramandosi lungo il vetro simboleggiano proprio l’intimo legame della Maison con il cuore pulsante del terroir e la sua lunga tradizione.

Un road show itinerante. L’allestimento fotografico al Bless Hotel Ibiza è la seconda tappa di un road show itinerante che ha preso il via lo scorso autunno e che toccherà per tre mesi ciascuna anche le città di Londra e Milano.

Un’edizione esclusiva. Il volume fotografico, prodotto in tiratura limitata, è disponibile su assegnazione agli amici della Maison e ai membri del Club dei Cavalieri del Comte in un cofanetto di pregio contenente anche l’omonimo vintage.

