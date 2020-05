Al via voto per mascotte Giochi Mediterranto Taranto 2026

“In questo momento difficile dobbiamo guardare al futuro con ottimismo e i Giochi del Mediterraneo sono uno dei tasselli che, grazie allo sport, ci permettono di farlo. È un grande segnale di speranza”. Con il messaggio inviato dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora si è aperto ufficialmente il voto per la scelta della mascotte di Taranto2026, ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Le modalità per partecipare al sondaggio sono state illustrate in una video-conferenza alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci con l’assessore allo sport e alla cultura Fabiano Marti e il direttore generale dell’agenzia regionale Asset Elio Sannicandro.

