Al Vinifera di Trento arriva Pro.Sit, incontro per horeca e produttori

Il nuovo evento sarà il 27 marzo al Muse con oltre 80 Cantine

Milano, 27 gen. (askanews) – Vinifera, la mostra mercato dedicata ai vini e ai cibi dei territori dell’arco alpino in programma a Trento Fiere il 25 e 26 marzo prossimi, arricchisce la sua offerta con “Pro.Sit. – Tasting ideas in a professional situation”. Questo nuovo evento si terrà dalle 10.30 alle 17 di lunedì 27 marzo al Museo delle Scienze di Trento (Muse), “una situazione più raccolta per nuove opportunità di relazione e un dialogo più diretto tra la filiera enologica e gli oltre 80 vignaioli artigiani presenti”. L’accesso sarà gratuito per operatori del settore, proprietari di enoteche, ristoranti, bar e strutture ricettive, distributori, commercianti e sommelier. Per accedere alle degustazioni, il pubblico dovrà invece pagare un biglietto di ingresso.

Il territorio ospite di questa edizione sarà l’Etna, rappresentato da una rosa selezionata di sei produttori che con i loro vini saranno protagonisti anche di una masterclass dedicata. “Abbiamo scelto l’areale dell’Etna come ospite della nostra mostra mercato 2023 perché riteniamo che possieda tratti comuni ai territori cui Vinifera è dedicata” ha dichiarato in una nota, Luisa Tomasini, portavoce dell’Associazione Centrifuga che organizza l’evento, spiegando che “le importanti altitudini dei vigneti, situati principalmente fra i 300 e i 1000 metri, e l’ambiente unico dove sono collocati avvicina questa zona vinicola alla peculiarità delle coltivazioni dell’arco alpino”.

Vinifera è la manifestazione che riunisce oltre 100 vignaioli italiani ed esteri, con una presenza ampliata di produttori provenienti da Francia, Svizzera, Austria e Slovenia e numerosi artigiani del cibo. In questa edizione verrà messo ancora più in evidenza il profondo legame tra agricoltura e territorio alpino anche attraverso un ricco calendario di masterclass e approfondimenti. Inoltre, nel mese precedente alla manifestazione, si svolgerà come di consueto il Forum Vinifera con eventi, degustazioni, conferenze e visite guidate su tutto il territorio trentino, dalla Valle dell’Adige alla Val di Non. Il primo appuntamento si terrà venerdì 24 febbraio alla cantina Bellaveder di Faedo.

Durante gli eventi del Forum Vinifera e la Mostra Mercato, dal 24 febbraio al 26 marzo, saranno previsti spazi e momenti dedicati alla raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza – Associazione Coordinamento Donne Onlus di Trento. Verranno anche organizzate altre attività quali la vendita di bottiglie speciali e creazioni artistiche. Inoltre, l’intero ricavato del merchandising Vinifera, che verrà venduto durante la due giorni della Mostra Mercato (magliette, borse, taschine e guide), sarà devoluto alla onlus.

La manifestazione si svolgerà in collaborazione con l’Associazione PIWI Trentino, i Vignaioli del Trentino, La Foresta Accademia di Comunità, BaBa Associazione Culturale, Guarda Mamma, senza Solfiti!, Sartoria De L’ucia, Frammenti Serigrafia, Navarini – Museo del Rame, Ais Trentino e Muse – Museo delle Scienze.

