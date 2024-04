Al Vinitaly il Parmigiano Reggiano in 16 degustazioni

In abbinamento con vino, distilati e birra

Roma, 11 apr. (askanews) – Distillati d’eccellenza, birre e grandi vini italiani e internazionali: il Parmigiano Reggiano mette in mostra la propria versatilità in 16 degustazioni nello spazio del Consorzio a Vinitaly 2024, in programma a Verona Fiere da domenica 14 a mercoledì 17 aprile.

Gli abbinamenti con varie stagionature e biodiversità della Dop vanno da prestigiose bollicine italiane e francesi selezionate in collaborazione con Signorvino alle birre, dal Franciacorta a vini più squisitamente emiliani come il Lambrusco e il Pignoletto, dal Chianti Classico al Valpolicella, fino a un “matrimonio” inusuale con le grappe trentine, in collaborazione con Istituto Tutela Grappa del Trentino, e i pairing con le creazioni di Cantine Intorcia, Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini DOP Colli di Parma e Duca di Salaparuta.

“Il Parmigiano Reggiano è un prodotto unico – spiega in una nota – Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano – ma ce n’è uno per tutti i gusti: la biodiversità delle razze bovine, le stagionature e i prodotti certificati offrono gusti, sapori, sfumature ed emozioni estremamente variegate. È tutto questo a renderlo diverso dagli altri formaggi e a far sì che non sia solo un prodotto di estrema versatilità e distintività, ma un simbolo del Made in Italy”.