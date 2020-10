AGI – Il Partito Democratico per la conferma, i Cinque Stelle per risollevarsi, la Lega per rilanciarsi: con questi stati d’animo le forze politiche guardano ai ballottaggi nei Comuni. Si vota nei 67 Comuni italiani con più di 15 mila abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno, sono chiamati al ballottaggio. Nove i capoluoghi: Andria, Aosta, Arezzo, Bolzano, Chieti, Crotone, Lecco, Matera e Reggio Calabria. Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, con lo spoglio delle schede che iniziera’ subito dopo.

La prova del nove per la maggioranza

Si tratta di una ‘prova del nove’

L'articolo Al voto per i ballottaggi: Pd cerca conferme, la Lega per il rilancio proviene da Notiziedi.

