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Al Vulcano Buono apre “Game Orbit”
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Al Vulcano Buono apre “Game Orbit”

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By Redazione-web

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Uno spazio ultramoderno dedicato al tempo libero. Inaugurazione domani 7 maggio 2026 alle 17.00 delle piste da Bowling e la VR Arena

NOLA – All’interno del Vulcano Buono nasce un polo di intrattenimento innovativo nel territorio nolano.

Domani, 7 maggio 2026 alle ore 17.00 apre “Game Orbit”, uno spazio ultramoderno e digitale dedicato al tempo libero.

La struttura si trova all’ingresso Positano ed estende la propria offerta su 3000 metri quadrati. L’area bowling accende il divertimento con 8 piste spettacolari, immerse in un gioco dinamico di luci laser e profili led.

L’iniziativa punta a unire tecnologia, gioco e socialità in un’unica esperienza, nell’ottica della mission voluta dalla governance, guidata dall’Ad Francesco Furino e diretta da Guglielmo Cirillo.

“Game Orbit” propone piste da bowling di ultima generazione dedicate a sfide, tornei ed eventi.

Accanto al bowling trova spazio una VR Arena con esperienze immersive in realtà virtuale.  Prevista anche un’ampia area arcade con videogiochi classici e nuove tecnologie.

Completano l’offerta un’area food & bar e una social zone pensati per momenti di aggregazione e relax.

GIOCO E RELAX PER A FAMIGLIA
La struttura si rivolge a famiglie, gruppi di amici, appassionati di gaming e aziende. Particolare attenzione è riservata all’organizzazione di feste ed eventi privati. Previsti format personalizzati per compleanni, ricorrenze e team building aziendali.

Gli spazi sono stati progettati con ambientazioni immersive, giochi di luce e installazioni scenografiche. All’interno della struttura sarà attiva anche la Orbit Card. La card consentirà di ricaricare credito direttamente ai totem o in cassa.

Gli utenti potranno accumulare punti a ogni partita effettuata. I punti daranno accesso a premi attraverso la Winner Station.

LE PROSSIME NOVITA’
Sono tate le novità annunciate per i prossimi mesi. Tra queste anche la futura apertura della “Orbit Zone”.

Il progetto punta a rafforzare l’offerta entertainment del Vulcano Buono. Game Orbit nasce con l’intenzione di intercettare un pubblico trasversale. La struttura sarà aperta sia agli appassionati di gaming sia a chi cerca occasioni di svago.

L’iniziativa rappresenta uno dei più ampi investimenti recenti nel settore del leisure in Campania ed è tra le più importanti in Italia. Tecnologia, sport e intrattenimento vengono riuniti in un unico format. Con Game Orbit il Vulcano Buono amplia così la propria proposta dedicata al tempo libero e alle famiglie.

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