Alabama, attacco in zona locali notturni: 4 morti e decine di feriti

(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono state uccise e decine ferite in una sparatoria la notte scorsa nella zona dei locali notturni di Birmingham, in Alabama. Secondo quanto riferito dalla polizia quattro dei feriti sono “in pericolo di vita”. Tre delle vittime, due uomini e una donna, sono morti sul colpo, mentre una quarta è morta in ospedale.

“Crediamo che più di una persona abbia aperto il fuoco contro un gruppo di persone, i nostri investigatori stanno lavorando per stabilire se gli aggressori erano a piedi o hanno sparato da un’auto e per questo abbiamo bisogno dell’aiuto delle persone”, ha detto in una conferenza stampa il funzionario del Birmingham Police Department, Truman Fitzgerald, specificando che al momento non è stato fatto nessun arresto.

Fitzgerald non ha fatto ipotesi sul movente, ma ha aggiunto che “tutte le vittime erano all’aperto, sul marciapiede o per strada”, quindi non è stato un attacco all’interno di un locale specifico. Infine ha chiesto a tutti i locali muniti di servizi di sicurezza con telecamere di consegnare il materiale rilevante alla polizia. Quella della notte scorsa è la seconda sparatoria di massa nella città in pochi mesi, lo scorso luglio quattro persone erano state uccise in un nightclub.