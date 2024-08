Alain Delon, la dedica di Claudia Cardinale: “Tancredi, il ballo è finito”. Macron: “Un monumento”

BOLOGNA – “Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle… per sempre tua, Angelica“. È la toccante dedica con cui l’attrice Claudia Cardinale saluta l’attore francese Alain Delon, morto nella notte a 88 anni. Claudia Cardinale, che ha 86 anni e una delle più famose attrici italiane nel tempo, è stata la partner di Alain Delon nell’intramontabile pellicola ‘Il Gattopardo’ di Luchino Visconti. E per salutare Delon, Cardinale si firma proprio con il nome del suo personaggio, Angelica. Al tempo del film, uscito nel 1963, Delon aveva 27 anni e Claudia Cardinale 25. “Mi viene chiesto di dire parole.. – scrive Cardinale-. Ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan.

MACRON: “NON UN STAR, UN MONUMENTO”

Nel giorno della scomparsa dell’attore icona del cinema francese, il presidente Emmanuel Macron lo ha ricordato in un tweet su X, in cui diffonde una foto di Alain Delon davanti all’arco di trionfo sugli Champs-Élysées a Parigi e non esita a definirlo un “monumento” della Francia. “Mister Klein o Rocco, nel Gattopardo o il Samurai, Alain Delon ha interpretato ruoli leggendari e ha fatto sognare il mondo. Prestando il suo volto indimenticabile per stravolgere le nostre vite. Malinconico, popolare, segreto, era più che una star: era un monumento francese”.

Monsieur Klein ou Rocco, le Guépard ou le Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires, et fait rêver le monde. Prêtant son visage inoubliable pour bouleverser nos vies. Mélancolique, populaire, secret, il était plus qu’une star : un monument français. pic.twitter.com/1JTqPfVo5n — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 18, 2024

