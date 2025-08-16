alaska,-le-proteste-contro-il-vertice-con-enorme-bandiera-ucraina

sabato, 16 Agosto , 25

Da un’altra parte il raduno dei sostenitori di Trump

Roma, 16 ago. (askanews) – Una lunga e gigantesca bandiera Ucraina tenuta da decine di manifestatnti ad Anchorage, in Alaska, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrava il suo omologo russo Vladimir Putin.La protesta a sostegno di Kiev e contro l’arrivo di Putin.”Accogliere un criminale di guerra sul suolo americano significa avallare e legittimare ciò che stanno facendo, e come Stati Uniti dovremmo prendere posizione contro questo” hanno affermato alcuni manifestanti.Da un’altra parte, un raduno organizzato dal partito Repubblicano per sostenere Donald Trump. Alcuni manifestanti con cartelli con il suo celebre slogan “Make America Great Again” e bandiere degli Stati Uniti. “Siamo orgogliosi di lui”, hanno gridato. “È un presidente amante della pace e vuole la pace”.

