Alaska, l’incontro Trump-Putin: stretta di mano e insieme in auto

Redazione-web
Di Redazione-web

Il presidente Usa accoglie quello russo nella base di Anchorage

Roma, 15 ago. (askanews) – Le immagini del primo incontro, dal 2019, tra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska. I due sono scesi quasi in simultanea dai rispettivi aerei e poi Trump ha accolto il suo ospite sul tappeto rosso.Il vertice alla Joint Base Elmendorf-Richardson, alla periferia settentrionale di Anchorage, ha attirato gli occhi del mondo per una possibile soluzione al conflitto in Ucraina.I presidenti russo e statunitense hanno avuto una breve conversazione dopo essersi stretti la mano. Poi sono entrati nella stessa auto, quella Usa.Il gesto è stato interpretato dalla tv russa come un chiaro segnale di distensione e desiderio di parlarsi. L’auto del presidente americano è chiamata the Beast (la Bestia). Quella di Putin, la Aurus (di fabbricazione russa nonostante la passata passione del leader del Cremlino per le auto tedesche) era arrivata con anticipo alla base a servizio del leader di Mosca.

