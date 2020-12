Anche l’attrice Alba Parietti parla di Diego Armando Maradona e lo fa con parole piene d’amore. Queste le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni della trasmissione “Non è la D’Urso”: “Maradona ha reso grande Napoli, ha giocato e ha difeso la città oltreché la squadra di Napoli quando i partenopei, ricordiamolo, non erano così forte. Lui però è stato un condottiero incredibile, ha raccolto dal nulla il Napoli e l’ha portato alla vittoria. Va ricordato come un uomo immenso per la gioia che ha saputo dare alla sua gente.

Ha ragione Galeazzi, a Napoli Diego non sarebbe morto. Se fosse stato in città, i napoletani si sarebbero presi cura di lui”. Poi si rivolge a Diego jr e a Cristiana Sinagra: “Siete l’espressione dell’amore che Diego ha saputo dare a tutti”.

The post Alba Parietti da impazzire: “Maradona sarà l’eterno condottiero di Napoli. Ha ragione Galeazzi, lì tutti si sarebbero presi cura di lui” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento