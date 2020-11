Alba Parietti e Franco Oppini, il confronto a Live Non è la D’Urso | Video Mediaset

Confronto fra Alba Parietti e Franco Oppini a Live Non è la D’Urso sul figlio Francesco Oppini: cosa è successo?

Alba Parietti sui confronti con l’ex marito Franco Oppini precisa: “abbiamo scambi di opinione diversi, ogni tanto mi hanno dato fastidio, alla fine tutte le cose si aggiustano“. La conduttrice poi parla del rapporto con il figlio Francesco Oppini, concorrente del GF VIP 5, precisa: “ci cresco e vivo con Francesco alle volte sono molto severa, mentre lui da padre è permissivo“. Franco Oppini replica dicendo: “ci sono stati degli scontri normali per nostro figlio per l’educazione perché lo amiamo tutti e due alla follia, questo è normale in una coppia, siamo una coppia di genitori, ma per i caratteri che abbiamo ci scontriamo“.

Un confronto pacato e costruttivo quello di due genitori con la Parietti che aggiunge: “con Franco ci siamo scannati, ma a fin di bene. Se due persone vogliono davvero il bene del proprio figlio“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Alba Parietti e Franco Oppini a Live Non è la D’Urso.

