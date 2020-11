Alba Parietti in studio battibecca con Antonella Elia al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Alfonso Signorini da il benvenuto in Studio ad Alba Parietti. La nota showgirl ha con se un quaderno nero dove ha annotato le offese a cui deve replicare. Sicuramente un confronto acceso con Antonella Elia è inevitabile. Le due hanno uno scambio di battute ma senza perdere il controllo. La Parietti apostrofa la Elia dicendole: “Tu ti fai paladina delle donne ma,…”. La Elia, replica immediatamente: “No no io non sono la paladina delle donne, ci sono donne che mi piacciono e altre no. Matilde non piace”. Ecco Il video Mediaset.

