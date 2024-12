Alba Parietti investita sugli sci a Courmayer

BOLOGNA – Travolta, in una pista semivuota, da due ragazzini minorenni: incidente sugli sci per Alba Parietti, che ieri mattina è stata investita mentre sciava su una pista di Courmayeur, in Valle d’Aosta, insieme al compagno Fabio Adami. La caduta è avvenuta ieri tra le ore 12 e le ore 14 e l’ex attrice e showgirl, oggi, è andata in ospedale di Aosta per accertamenti. Ha riportato un trauma al ginocchio e una micro frattura al piatto tibiale. A spiegare come è andata in pista è stata lei intervistata da La Presse: ha raccontato di essere stata colpita sugli sci, davanti e dietro, da “due ragazzini che hanno cominciato a fare lo slalom e mi hanno usata come paletto”. Poi si sono allontanati senza fermarsi e interessarsi alle sue condizioni.Alba Parietti, nelle scorse ore, ha postato una foto sul suo profilo Instagram in un post in cui ringrazia sentitamente i medici che l’hanno curata. Due sere fa, proprio a Courmayer, l’ex attrice aveva partecipato ad un evento benefico con Massimo Boldi.

Ecco cosa scrive su Instagram l’ex showgirl: “Oggi ho avuto necessariamente modo di riflettere su quanto sia preziosa la sanità pubblica italiana, spesso criticata, ma che nella realtà si rivela un pilastro fondamentale del nostro Paese. Ieri, durante una giornata sugli sci, sono stata investita da un minorenne che procedeva a grande velocità, in un momento in cui le piste erano quasi vuote. L’incidente mi ha causato un trauma al ginocchio e oggi mi sono recata all’Ospedale Umberto Parini di Aosta per farmi visitare. Sono rimasta colpita dall’estrema cura, professionalità e attenzione dimostrate non solo nei miei confronti, ma verso tutti i pazienti presenti, nonostante il periodo festivo. Un ringraziamento speciale va all’équipe di traumatologia e al professore Rocco Mularache coordina questo reparto, che con dedizione e umanità hanno saputo affrontare ogni situazione con competenza e passione come tutto il suo staff pieni di umanità. La sanità pubblica italiana è fatta di grandi professionisti che meritano rispetto e gratitudine. In un momento storico in cui siamo abituati a sentire solo critiche, oggi voglio dare voce a un esempio di eccellenza. Grazie di cuore all’Ospedale Parini e a chi lavora ogni giorno per garantire la salute di tutti noi”.

