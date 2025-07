albanese:-candidatura-a-nobel-pace?-se-serve-a-fermare-genocidio…

La relatrice speciale Onu sui Territori palestinesi alla Camera

Roma, 29 lug. (askanews) – La candidatura per il Nobel per la Pace? “Lascio giudicare agli altri, io non ho nulla da dire se non che bisogna fermare il genocidio”: lo ha detto la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, a margine della presentazione in conferenza stampa alla Camera dei deputati del suo rapporto “Da un’economia di occupazione a un’economia di genocidio”.”Non è facile essere la voce narrante di crimini internazionali efferati – ha proseguito – io non voglio che l’attenzione sia su di me, se non per ricordare tutte le violazioni che stanno avvenendo. Israele sta affamando una popolazione di sopravvissuti al genocidio, che saranno i prossimi martiri del genocidio se non li salviamo”.”É questo ciò su cui dobbiamo mantenere l’attenzione, ciò a cui dobbiamo rispondere e di cui devono rispondere i complici”, ha concluso.