Albanese (Onu): quella che propone Trump è “un’assurdità totale”

“Immorale”, “diamo agli Usa quello che cercano, l’isolamento”

Copenaghen, 5 feb. (askanews) – Quello che propone il presidente Trump è “un’assurdità totale” ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi, parlando da Copenaghen in merito alla proposta del presidente Usa Donald Trump di far sì che gli Stati Uniti prendano il controllo della Striscia di Gaza e reinsedino la popolazione. “La gente parla di pulizia etnica, no, è peggio. È un’istigazione allo sfollamento forzato, che è un crimine internazionale, nel contesto di un genocidio, rafforzando la complità nei crimini che Israele ha commesso negli ultimi 15 mesi e anche prima”. Ha aggiunto: “È illegale, immorale e irresponsabile. Mi auguro davvero che le persone restino calme, non si facciano prendere dal panico e ricordino che la comunità internazionale è composta da 193 stati e che questo è il momento di dare agli Stati Uniti ciò che stanno cercando, l’isolamento”.