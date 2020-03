Albano e Romina a sorpresa a C’è posta per te 2020: la storia di mamma Cetty commuove tutti | Video Witty tv

Albano e Romina a sorpresa a C’è posta per te 2020. I due cantanti sono stati ospiti nell’ultima puntata di sabato 14 marzo, partecipando al programma di Maria De Filippi come regalo per mamma Cetty, le cui lacrime in studio hanno commosso davvero tutti. Dopo che il fratello Francesco è morto in un incidente in moto, infatti, Giuseppe ha scritto all’amata trasmissione di Canale 5 per dimostrare tutta la sua vicinanza alla madre. Ecco il video da Witty tv e Mediaset Play per rivedere l’intera storia.

