Albarella: “Avremo un mese di stop, serviranno almeno 15 giorni per ritornare in forma”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole in merito alla situazione di emergenza sanitaria che sta terrorizzando il mondo: il Coronavirus.

LE PAROLE DI ALBARELLA

“Con questa sosta forzata si avrà almeno un mese di stop di tutte le attività sportive. Può essere un vantaggio per recuperare sotto l’aspetto atletico. In sostanza 10-15 giorni possono riprendere una discreta forma per riprendere le attività sportive agonistiche. Siamo nelle stesse condizioni in cui si inizia il ritiro, con il vantaggio che le filosofie di allenamento sono già state acquisite.

Si tratta di professionisti, gli staff daranno un programma di mantenimento per ogni singolo calciatore. Bisogna mantenere lo stato di performance. Ci vogliono almeno 15 giorni di preparazione per riprendere nel miglior modo possibile”.

