Albarella: “Osimhen grande potenziale! Occhio al calendario”

Eugenio Albarella, noto preparatore atletico, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo in merito alla stagione che verrà e alle caratteristiche di alcuni azzurri. Di seguito le sue parole.

Albarella: “Osimhen ha grandi potenzialità”

Osimhen ha molte potenzialità e se messo nelle giuste condizione potrebbe esplodere e rendere al meglio. Chiaramente gli azzurri cercheranno di costruirgli la squadra attorno per fargli sfruttare tutte le sue potenzialità. Gli azzurri però dovranno far fronte al calendario fitto che solitamente hanno le squadre di alto livello, come accaduto una decina di giorni fa. L’obiettivo – ad ora – è quello di costruire dal basso e uscire dal pressing con grande palleggio. Poi il Napoli nei duelli è molto forte, sono sicuro che sarà una chiave importante quest’anno.

