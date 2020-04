Alberico Lemme a Live Non è la d’Urso: “Il medico mi ha detto di pregare” | Video Mediaset

Alberico Lemme a Live Non è la d’Urso ha raccontato il suo tremendo mese e mezzo di vita per colpa del Coronavirus. Lemme ha detto di non aver capito come si è infettato. Il farmacista ha raccontato che non riusciva a respirare e che per questo motivo aveva forti attacchi di panico durante la notte. Quando la saturazione è crollata lo hanno ricoverato. In ospedale, però, un medico gli ha detto che poteva solo pregare perché all’inizio il virus era sconosciuto e protocolli certi non ce ne erano. Il video Mediaset.

