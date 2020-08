Albero cade su una tenda in un camping a Massa, morte due sorelline

Tragedia a Massa Marittima, dove questa mattina sono morte due sorelline di 3 e 14 anni dopo che un albero – in seguito a una tromba d’aria – si è abbattuto sulla tenda nel campeggio dove stavano trascorrendo le vacanze con la famiglia. La piccola è morta sul colpo, vani i tentativi di salvarla da parte del 118. La 14enne è deceduta poco dopo in ospedale, dove era giunta in condizioni gravissime. Ferita in maniera non grave un’altra persona. Illesi i genitori. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e vigili del fuoco.

