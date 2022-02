ROMA – Un maestoso esemplare di Ginkgo Biloba donato al quartiere nel 2010 e oggi ridotto a circa un terzo della sua naturale e sana grandezza dopo due atti di “vandalismo” commessi da ignoti nel 2020 e nel 2021. Atti per cui l’associazione Green City Italia ha presentato denuncia al Tribunale di Milano. A difesa dell’albero e di ciò che rappresenta per la qualità del vivere cittadino sono scesi in piazza i residenti di Largo La Foppa, a due passi da Moscova in municipio 1, insieme all’associazione Green Italy ed il suo presidente e architetto Andreas Kipar.

FIORI BIANCHI E VIOLA E POTATORI IN AZIONE

Un presidio, durante il quale i volontari hanno ornato l’aiuola con fiori bianchi e viola, a cui hanno preso parte l’assessora al Verde di Milano Elena Grandi e il presidente di zona 1 Mattia Abdu Ismail. Cuore dell’iniziativa è stato l’intervento di una squadra di potatori dell’area Verde di Palazzo Marino, coordinati dall’agronoma Laura Gatti, che hanno potato la pianta per incoraggiarne la rigenerazione della chioma. Diversi i cittadini passati al presidio per sostenere i promotori, che compongono tra l’altro il comitato di quartiere ‘Amici di via Varese’. Tra questi il piccolo Ruben: “Sono nato il 19 aprile 2010”, ovvero un mese prima che la ginkgo venisse collocata, “spero proprio che la salvino perchè ci sono cresciuto insieme”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Albero danneggiato a Milano, i residenti fanno denuncia. E chiamano i potatori proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento