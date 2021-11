Alberobello tra i nuovi borghi più belli di Italia

BARI – Alberobello è stato ammesso tra i borghi più belli di Italia. Lo ha deciso il Consiglio direttivo del club “Borghi d’Italia”.”Accogliamo con un caloroso benvenuto – dichiara il presidente nazionale dell’associazione, Fiorello Primi – i borghi nuovi arrivati, congratulandoci con loro per aver superato l’iter di valutazione per l’ammissione nella nostra associazione che, sempre di più e sempre meglio, vuole rappresentare una punta avanzata del sistema dei Borghi in Italia”.

I requisiti richiesti per essere ammessi nell’associazione sono una popolazione non superiore ai 15mila abitanti, la presenza di almeno il 70% di edifici storici anteriore al 1939, offrire un patrimonio di qualità urbanistica e architettonica e manifestare, attraverso fatti concreti, la politica di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio territorio.

“Il riconoscimento è una ulteriore conferma del grande lavoro fatto dalla nostra amministrazione nel campo della promozione turistico e territoriale – dice l’assessore comunale al Turismo e al patrimonio, Antonella Ivone – con l’obiettivo di migliorare sempre la qualità e la promozione del territorio”. “L’adesione ai borghi più belli d’Italia potrà costituire un altro importante passo in avanti per la nostra Alberobello di inserimento in un circuito di promozione turistica di eccellenza – conclude il sindaco, Michele Longo – nella volontà di incrementare l’attrattività dei nostri trulli”.

