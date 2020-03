“Con il coronavirus il calcio ha preso coscienza dello stato dell’arte. Ora la cosa più importante è organizzare la ripartenza. Pianificare. Anche club come Barcellona e Real Madrid pagheranno il prezzo della crisi, ma ha ragione anche l’Aic: i calciatori faranno sforzi, in Italia però ci sono situazioni diverse da valutare”. Lo ha detto Demetrio Albertini, presidente del settore tecnico della Figc, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il taglio stipendi della Juve è una via valida: “E’ quella da seguire, ma non c’è una legge quadro e si spera che ognuno si attenga alle decisioni della Lega – ricorda l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale – Il calcio non è un mondo a parte,

L'articolo Albertini avverte "Il calcio non ha bisogno di supereroi" proviene da Notiziedi.

