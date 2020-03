Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Marca in merito al Coronavirus. Di seguito le sue parole.

Albertini: “Dobbiamo restare uniti”

Il nostro paese sta combattendo una delle partite più importanti. Abbiamo di fronte un grande nemico: il Covid-19. Dobbiamo restare tutti uniti sconfiggere il virus. E’ momento molto delicato, ma servirà dare il massimo per poter dire di aver sconfitto un grande avversario.

INTER, UN EX NAPOLI NEL MIRINO

Samir non ha le spalle protettissime. Padelli è stato un ottimo primo portiere, ma la sua inattività si è percepita quando ha dovuto rimpiazzare Handanovic nel momento del bisogno. I nerazzurri hanno capito che c’è la necessità di intervenire sul mercato per dare ad Antonio Conte più sicurezza tra i pali. In un primo momento si pensava di ingaggiare Viviano, ma lo stop del campionato ha dato tempo e modo ai nerazzurri di guardare più in là. (clicca qui per sapere tutto)

The post Albertini: “Grande partita contro il Coronavirus. Dobbiamo essere uniti” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento