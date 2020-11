Albertini: “Napoli-Milan partita apertissima. Gattuso? Vi racconto un aneddoto molto divertente…”

Napoli-Milan è la prossima sfida di campionato. Gli azzurri dovranno provare a lasciarsi le spalle le vicende extra-campo battendo una delle compagini più in forma del campionato. Demetrio Albertini, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua in vista della partita tra i ragazzi di Gattuso e la sua ex squadra.

“Con Gattuso ho un bellissimo rapporto. Quando lui arrivò a Milano io ero uno dei senatori. Lui subito se ne accorse. Una volta lasciò il lavandino cosparso di peli dopo essersi fatto la barba. Io li raccolsi e glieli portai, dicendogli “Scusa sono i tuoi?” e lui mi rispose “Hai ragione li avevo dimenticati”. Li prese e se li mise in tasca. Napoli-Milan sarà la sua partita della vita. Gli azzurri ci arrivano in grande spolvero, ma i rossoneri altrettanto. sarà una partita alla pari. Apertissima”.

