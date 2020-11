Alberto Genovese, 18enne stuprata a Live Non è la D’Urso: “ho avuto paura di morire” | Video Mediaset

La 18 enne stuprata da Alberto Genovese in una festa sulla Terrazza Sentimento ha deciso di parlare per la prima volta a Live Non è la D’Urso.

Barbara d’Urso presenta Vania, nome fittizio della vittima che racconta la sua verità: “cercano di darmi la colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto. Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura non si possono neanche immaginare. Io ho avuto paura di morire, ho rischiato di morire“.

Non solo, la 18enne precisa: “io che sono la vittima mi sono sentita più volte offesa, questa ulteriore violenza mediatica non credo che sia giusta“. Sul finale Vania conclude: “sono debole, fragile e tutto questo odio gratuito nei miei confronti mi fa stare male. Chiedo di essere lasciata in pace per favore. Grazie Barbara per la delicatezza con cui ha interagito fino ad ora come me”.

Ecco il video Mediaset con le parole della 18enne vittima di stupro da Alberto Genovese.

