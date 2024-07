alberto-procopio:-valorizzare-bellezza-e-corpo-delle-persone

Ne parla il direttore commerciale dell’azienda My Lamination

Roma, 5 lug. (askanews) – “Ringrazio per il Premio Sanremo Sì, che ci è stato conferito e si unisce agli altri 28 premi che abbiamo ricevuto a livello nazionale e internazionale. Noi non siamo solo My Lamination, siamo anche My Lamination Academy, una scuola con oltre 300 trainer, che operano in più di 50 Paesi. La nostra è una scuola di altissimo livello, con le più esperte formatrici, che si dedicano alla formazione delle trainer del futuro. A marzo abbiamo partecipato al nostro terzo Cosmoprof, dove abbiamo presentato i nostri nuovi prodotti, come il siero alla biotina, che ha effetti benefici su ciglia e sopracciglia, acclarato da studi scientifici. Il nostro punto di forza è il modo in cui lavoriamo, passione e dedizione. Con orgoglio annunciamo di aver lanciato My Lamination Body, una linea dedicata al benessere del corpo, con prodotti per la beauty routine, solari e integratori ma anche, costumi da bagno unici nel loro genere. I nostri trattamenti per ciglia e sopracciglia hanno conquistato molte persone per la loro efficacia, grazie al mix di studi e ingredienti funzionali. Il nostro obiettivo è valorizzare la bellezza e il corpo delle persone, che è unica come i nostri prodotti”.