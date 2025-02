Alberto Rossi di Un posto al sole in ospedale dopo una lite per i cani a Roma

Foto da Instagram

ROMA – Brutta disavventura per Alberto Rossi di Un posto al sole. L’attore, che nella soap targata Rai veste i panni di Michele Saviani, ha litigato con un’altra donna per una zuffa tra i loro cani. Entrambi sono finiti in ospedale per un controllo. Il fatto è avvenuto nel quartiere Flaminio di Roma.

LA LITE

Rossi passeggiava con i suoi due cani quando è avvenuta la zuffa con il cane della signora che passava dalla stessa strada. I due hanno cercato di dividere gli animali e, poi, hanno cominciato a lanciarsi accuse reciproche sul fatto di non averli adeguatamente trattenuti. Poi è arrivato anche il contatto fisico, ma nessuno dei due ha riportato ferite gravi. Rossi si è recato al Santo Spirito, la donna al San Pietro. Entrambi si sono riservati di presentare eventualmente querela.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it