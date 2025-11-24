lunedì, 24 Novembre , 25

Olimpia Milano, coach Messina si dimette: Poeta nuovo allenatore

(Adnkronos) - Terremoto all'Olimpia Milano: il coach Ettore...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia e il Pd crescono....

Conclusa ad Astana ‘Silk Way Star’, l’Eurovision asiatico

(Adnkronos) - Gran finale, ieri sera, nella capitale...

Ucraina, Kiev riscrive il piano di pace con gli Usa: 19 punti e meno concessioni alla Russia

(Adnkronos) - Un piano di pace per l'Ucraina...
alberto-stefani:-chi-e-il-volto-nuovo-del-veneto-che-prende-il-testimone-di-zaia
Alberto Stefani: chi è il volto nuovo del Veneto che prende il testimone di Zaia

Alberto Stefani: chi è il volto nuovo del Veneto che prende il testimone di Zaia

PoliticaAlberto Stefani: chi è il volto nuovo del Veneto che prende il testimone di Zaia
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Con la vittoria alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025, Alberto Stefani, 33 anni, diventa il nuovo presidente del Veneto e il più giovane mai eletto in Regione. La sua elezione segna un cambio generazionale, ma anche una continuità politica rispetto all’era di Luca Zaia, con la Lega saldamente al centro del progetto di governo.

Nato a Camposampiero (in provincia di Padova) il 16 novembre 1992, Stefani ha fin da giovane radici profonde nel mondo leghista. Secondo le cronache, si è iscritto al partito attorno ai 15 anni, spinto dalle idee del federalismo. Ha studiato giurisprudenza all’Università di Padova, laureandosi con 110 e lode con una tesi su diritto canonico e storia del diritto. Successivamente ha intrapreso un dottorato (ancora in corso). Tra gli interessi personali la pallavolo, la pittura a olio e tempera, e un forte legame con la sua comunità cattolica.

La carriera politica di Stefani è stata rapida. Già consigliere comunale di minoranza a Borgoricco (2014), è poi diventato sindaco del suo comune nel 2019. Il salto in Parlamento arriva nel 2018, quando viene eletto deputato – e sarà poi rieletto anche nel 2022. All’interno della Lega ha scalato posizioni importanti: è segretario regionale della Liga Veneta dal 2023, con una forte legittimazione interna. Nel 2024, Stefani è diventato vicesegretario federale della Lega.Dal 1° agosto 2023 presiede la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, un tema cardine nella sua visione politica.L’8 ottobre 2025 la coalizione di centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, e Liga Veneta Repubblica) lo ha ufficializzato come candidato alla presidenza della Regione. La sua campagna elettorale è stata improntata al dialogo con i cittadini, ‘Comune per Comune’, con un richiamo all’identità veneta, all’autonomia e al buon governo.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.