lunedì, 2 Febbraio , 26

Milano-Cortina, mobilità sostenibile alle Olimpiadi: gli investimenti di Fs per le infrastrutture chiave

(Adnkronos) - Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono...

Candelora, la festa della luce che segna il destino dell’inverno

(Adnkronos) - Oggi, 2 febbraio 2026, si celebra...

Sinner, quando torna in campo? Il calendario di Jannik dopo Australian Open

(Adnkronos) - Quando torna in campo Jannik Sinner?...

Assegno unico 2026, in arrivo gli aumenti: quando arrivano, tabelle Inps

(Adnkronos) - L'Assegno unico universale in aumento dell'1,4%...
alberto-trentini-racconta-la-prigionia:-eravamo-pedine-di-scambio
Alberto Trentini racconta la prigionia: eravamo pedine di scambio

Alberto Trentini racconta la prigionia: eravamo pedine di scambio

Video NewsAlberto Trentini racconta la prigionia: eravamo pedine di scambio
Redazione-web
Di Redazione-web

Ospite di Fazio: condizioni molto dure, ero disorientato

Roma, 2 feb. (askanews) – “In una situazione come questa si prova, più che stupore, disperazione, perché non sai per cosa verrai scambiato, quando verrai scambiato, se la trattativa funzionerà Ci illudevamo che anche se eravamo pedine di scambio, sarebbero stati scambi veloci, ma erano tutte illusioni nostre, che ci creavamo da soli”. Così Alberto Trentini, il cooperante italiano liberato a gennaio scorso dopo oltre 400 giorni di detenzione in carcere in Venezuela, raccontando la sua prigionia, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”.”Le condizioni di prigionia erano molto molto dure. Avevamo l’acqua per farci la doccia e per la latrina due volte al giorno, a orari sempre differenti. Non c’era nessuna opportunità di svago, pochissimi libri. Mi avevano sequestrato gli occhiali quindi ero in difficoltà” ha raccontato.”Come tante altre cose la detenzione per me ha avuto una prima fase molto dura di disorientamento, fino a quando ho potuto fare la prima telefonata a casa, anche se di cinque minuti, dopo sei mesi, ma ho capito che i miei genitori stavano bene o “benino”, come dicono loro. Prima di questo i miei pensieri non erano molto lucidi, pensavo continuamente a come uscire.. Questa trattativa, quell’altra trattativa.. I cento giorni di Trump Ci inventavamo teorie, che in realtà non si sono mai verificate. Dopo questa prima telefonata mi sono un attimo tranquillizzato” ha aggiunto Trentini.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.