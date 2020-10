Albiol: “Sarri mi ha cambiato la carriera, vi spiego. Napoli per sempre nel mio cuore”

L’ex difensore del Napoli, oggi al Villarreal, Raul Albiol, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a La Gazzetta dello Sport e riportate quest’oggi anche dal Corriere dello Sport.

Le sue parole

“E’ stata dura lasciare l’Italia, ora so di aver fatto bene a venire al Villarreal. Arriva un punto in cui devi dare il meglio di te stesso e prendertene cura. A Napoli stavo molto bene, sono arrivato nel 2013 con Benitez e subito si è instaurato il feeling con la piazza. I tifosi mi hanno accolto bene. E’ gente passionale, quando esci di casa non puoi fare un passo. Ho bellissimi ricordi. Quando battemmo la Juve a Torino c’erano 5mila persone a Capodichino. Ci mettemmo tre ore per tornare col pullman scortati da auto e moto, fu pazzesco. Anche le vittorie della Coppa Italia con la Fiorentina e la Supercoppa sulla Juve sono stati trofei indimenticabili. Bello aver reso felici i tifosi. Sarri? Con lui ho passato tre anni spettacolari, è una persona divertente anche fuori dal campo. Mi ha fatto vedere il calcio in un modo che prima non vedevo. Lo paragono a Luis Aragones. Quando andammo al Bernabeu per gli ottavi di Champions, la società ci fece viaggiare con un vestito elegante, ma Sarri si presentò in tuta e ci disse <>. Futuro? Credo che farò l’allenatore, vedo il calcio come Sarri. Spero di tornare presto in Italia e a Napoli da turista, anzi devo farlo perché devo salutare i tanti amici napoletani che ho lì. Napoli mi è rimasta nel cuore, un’isola felice”.

