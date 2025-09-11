giovedì, 11 Settembre , 25

11 settembre 2001, Meloni: “L’Italia non dimentica”

(Adnkronos) - "L’11 settembre 2001 fu una data...

Carlucci: “D’Urso? Nessuno sgarbo a Mediaset. Vi spiego il potere di Ballando”

(Adnkronos) - "Il potere di Ballando è il...

Droni russi sulla Polonia, Varsavia limita traffico aereo nell’est

(Adnkronos) - La Polonia ha annunciato la limitazione...

TikTok, Francia verso il bando per i minori: “È tossico e crea dipendenza”

(Adnkronos) - La commissione parlamentare di inchiesta su...
Alcaraz, amore in vista dopo il trionfo agli Us Open? Chi è la nuova fiamma

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Non solo trionfi sul campo. Carlos Alcaraz, fresco vincitore degli Us Open dopo la finale contro Jannik Sinner, si sta prendendo la scena anche fuori dal tennis. Il nuovo numero 1 del mondo sarebbe infatti al centro di un flirt con Brooks Nader, modella americana di ‘Sports Illustrated Swimsuit’. A confermare la notizia, la sorella Grace Ann Nader.  

Al ‘Raising Cane’s New York Fashion Week Show’, evento che si è svolto ieri mercoledì 10 settembre, la sorella della modella ha spiegato: “Le voci sono vere. Frequentazione è un termine così poco chiaro. Ma so che è l’uomo del momento”.  

 

Al momento, né il tennista spagnolo e né Brooks hanno confermato o smentito la notizia, ma lei è stata notata tra il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium durante la finale degli Us Open, lasciando poco spazio ai dubbi.  

