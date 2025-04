alcaraz-choc-a-barcellona,-perde-con-rune-e-dice-addio-al-secondo-posto-atp

(Adnkronos) –

Delusione Carlos Alcaraz a Barcellona. Il tennista spagnolo oggi, sabato 20 aprile, ha perso la finale dell’Atp 500 ‘di casa’ contro il danese, numero 13 del mondo, Holger Rune, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 6-2. Alcaraz arrivava dal trionfo di Montecarlo, quando aveva battuto all’ultimo atto Lorenzo Musetti, ed era il grande favorito per la vittoria a Barcellona.

Presto per stabilire se questa sconfitta ridimensioni o meno le speranze dello spagnolo per la stagione sulla terra, che passerà per gli Internazionali d’Italia e culminerà nel Roland Garros, sicuramente però Alcaraz non è più numero due del ranking Atp, scavalcato nuovamente da Alexander Zverev, vincitore nell’Atp 500 di Monaco di Baviera.

Match fin da subito equilibrato, con Rune che è riuscito a recuperare un break di svantaggio e a vincere il primo set al tie break con il parziale di 8-6, trasformando il quarto match point a disposizione. Nel secondo il danese alza ancora livello e ritmo, mettendo alle corde l’avversario. Alcaraz si ferma per un time out medico, ma al rientro la situazione non sembra migliore. Lo spagnolo perde quindi con un netto 6-2, non riuscendo mai a trasformare le palle break ottenute.

Trionfo inaspettato quindi per Rune, che conquista il suo quarto titolo Atp e da lunedì sarà numero nove del mondo, superando Daniil Medvedev e rimandando l’attacco di Lorenzo Musetti, undicesimo, alla top ten del ranking Atp.