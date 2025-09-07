domenica, 7 Settembre , 25

Alcaraz è il nuovo numero 1. Il vantaggio su Sinner e quando Jannik potrà ritentare il sorpasso

Redazione-web
Di Redazione-web

Carlos Alcaraz è il nuovo numero uno del ranking Atp dopo la finale vinta agli Us Open, ma la sfida infinita con Jannik Sinner non è destinata a finire qui. Con il titolo vinto a New York, lo spagnolo vola in testa alla classifica e si prende il secondo Slam stagionale. Per l’azzurro, il ritorno in vetta potrebbe però esserci presto, visto che il distacco con il rivale non è molto ampio. 

Dopo 455 giorni, la nuova classifica non vedrà più Jannik Sinner numero uno del mondo. Con il trionfo agli Us Open, Alcaraz è arrivato a quota 11.540 punti, mentre Sinner ora è fermo 10.780 punti. Tra i due, il distacco è di 760 punti. E ora? Da qui a fine anno, lo spagnolo avrà qualche vantaggio perché dovrà difendere soltanto 950 punti, mentre Sinner ne dovrà difendere 2880 (tra cui la vittoria a Shanghai e alle Atp Finals). La situazione sorride ad Alcaraz, ma Sinner potrebbe pensare all’attacco magari partecipando a qualche torneo in più rispetto all’anno scorso, come il Masters 1000 di Bercy o altri 500 europei. La sfida continua. 

