martedì, 28 Ottobre , 25

Juve, Spalletti sempre più vicino: trovato l’accordo

(Adnkronos) - Luciano Spalletti è sempre più vicino...

Belen a Belve, la lite con Cecilia: “Ho fatto una marachella grave, non mi voleva parlare”

(Adnkronos) - Belen Rodriguez ha rotto il silenzio...

E’ morto il generale Angioni, aveva 92 anni: guidò il contingente italiano in Libano nel 1982

(Adnkronos) - E' morto il generale Franco Angioni....

Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: “Finalmente liberi”

(Adnkronos) - Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in...
alcaraz-eliminato-a-parigi,-norrie-lo-batte-in-rimonta.-sinner-puo-tornare-numero-uno
Alcaraz eliminato a Parigi, Norrie lo batte in rimonta. Sinner può tornare numero uno

Alcaraz eliminato a Parigi, Norrie lo batte in rimonta. Sinner può tornare numero uno

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlcaraz eliminato a Parigi, Norrie lo batte in rimonta. Sinner può tornare numero uno
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz eliminato a Parigi. Oggi, martedì 28 ottobre, il tennista spagnolo è stato battuto al secondo turno del Masters 1000 francese, l’ultimo dell’anno e ultimo impegno prima delle Atp Finals, dal britannico Cameron Norrie, che lo ha superato in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, volando così agli ottavi di finale. Il ko di Alcaraz spalanca le porte a Jannik Sinner, che potrebbe tornare quindi numero uno del mondo già al termine di Parigi. 

 

Grazie alla vittoria dell’Atp 500 di Vienna dell’ultimo weekend, Sinner è salito a 10500 punti, ad appena 740 lunghezze di distanza da Alcaraz. A La Defense Sinner tornerà in campo senza alcun punto da difendere, visto il forfait dello scorso anno, mentre lo spagnolo scartava 100 punti, essendo stato eliminato agli ottavi nel 2024. 

Per la prima volta da quando Alcaraz è tornato al comando del ranking, tra i due c’è quindi una distanza inferiore ai 1000 punti. E il sorpasso di Sinner potrebbe materializzarsi già a Parigi, con il destino che ora è nelle sue mani. La condizione per tornare in testa al ranking infatti è una: vincere il torneo. Alcaraz infatti non sarebbe dovuto andare oltre i quarti di finale e la sua eliminazione ha certificato la possibilità di sorpasso di Jannik.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.