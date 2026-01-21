mercoledì, 21 Gennaio , 26

alcaraz-in-campo-con-un-cerotto,-problema-vesciche-agli-australian-open
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un particolare, nella sfida tra Carlos Alcaraz e Yannick Hanfmann, ha catturato l’attenzione. Nella partita di oggi, mercoledì 21 gennaio, il tennista spagnolo è sceso in campo nel secondo turno degli Australian Open con un cerotto a un dito della mano, facendo preoccupare tifosi e appassionati. 

I problemi di Alcaraz, numero uno del mondo, risalgono alla giornata di ieri, dove durante un allenamento ha avuto a che fare con una fastidiosa vescica alla mano destra, quella con cui impugna la racchetta. 

Per limitare il problema, Alcaraz si è presentato in campo con uno speciale cerotto, ma questo non è bastato a far sparire il fastidio. Più volte infatti nel corso del primo set lo spagnolo si è guardato le mani, con tanto di smorfia sul viso. 

 

