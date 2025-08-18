lunedì, 18 Agosto , 25

Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: “Mi dispiace Jannik”

(Adnkronos) - Lezione di sportività di Carlos Alcaraz....

Malore Sinner, il medico fisiatra: “Stress fisico e alte temperature mix rischioso”

(Adnkronos) - Il tennis italiano col fiato sospeso...

Sinner, ritiro contro Alcaraz: “Stavo male, ci ho provato”. Cos’è successo a Jannik

(Adnkronos) - Giornata da dimenticare per Jannik Sinner....

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 agosto

(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+ al concorso...
Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve a Carlos per il sorpasso su Sinner

Carlos Alcaraz sorpassa Jannik Sinner e diventa il nuovo numero uno del ranking Atp? No, almeno ad oggi. La vittoria del Masters 1000 di Cincinnati permette allo spagnolo di accorciare in classifica, ma in testa, al momento, resta l’azzurro. Almeno fino agli Us Open. Dopo la sconfitta in Ohio, Jannik è a quota 11430, Alcaraz insegue a 9590. L’ultimo Slam della stagione sarà quello decisivo per un eventuale cambiamento delle prime due posizioni della classifica mondiale. 

Gli Us Open saranno cruciali. Sinner ha però un piccolo ‘vantaggio’ e cioè che il suo destino dipende solo da lui: dovesse confermarsi campione a New York, resterebbe dominatore del ranking. Se a trionfare fosse invece Alcaraz, si concretizzerebbe il sorpasso. La curiosità è che con la vittoria a Cincinnati, all’inizio della prossima settimana Carlos inizierà gli Us Open virtualmente davanti a Jannik (9540 punti contro i 9480 dell’azzurro). Il motivo? Sinner vedrà uscire dal conteggio i 2000 punti accumulati l’anno scorso, da campione. Alcaraz ne perderà solo 50, vista l’eliminazione al secondo turno nel 2024. A Flushing Meadows dovrà dunque eguagliare Sinner almeno fino alle semifinali per il sorpasso definitivo. Il duello continua. 

