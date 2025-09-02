mercoledì, 3 Settembre , 25

Regionali Puglia, Emiliano si ritira. Via libera a Decaro, ma resta nodo Vendola

(Adnkronos) - “Ringrazio Michele Emiliano per essersi messo...

Regionali, Fratelli d’Italia non molla il Veneto: centrodestra verso vertice

(Adnkronos) - Se il candidato del centrodestra in...

Milano, 20enne accoltella il padre: “L’ho fatto per difendere mia madre”

(Adnkronos) - È fuori pericolo l’uomo di 59...

Eurobasket, l’Italia batte la Spagna e vede il primo posto nel girone

(Adnkronos) - Altro successo dell'Italia di Pozzecco agli...
alcaraz,-obiettivo-sorpasso-a-sinner-nel-ranking:-“difficile-non-pensarci”
Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: “Difficile non pensarci”

Alcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: “Difficile non pensarci”

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlcaraz, obiettivo sorpasso a Sinner nel ranking: "Difficile non pensarci"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz continua la sua corsa verso il primo posto del ranking Atp. Oggi, martedì 2 settembre, il tennista spagnolo ha battuto il ceco Jiri Lehecka, numero 21 del mondo, nei quarti degli Us Open raggiungendo la semifinale dello Slam americano, l’ultimo della stagione e a cui Jannik Sinner arriva da campione in carica. E proprio il sorpasso all’azzurro come numero uno del mondo, che potrebbe diventare effettivo se Alcaraz dovesse portare a casa un risultato migliore di Sinner, è l’obiettivo primario dello spagnolo. 

“È davvero difficile non pensarci, ogni volta che scendo in campo cerco di non pensarci”, ha detto a fine partita Alcaraz allargando il sorriso, “se penso troppo al numero uno del ranking, mi metto pressione. Voglio solo scendere in campo e cercare di fare la mia parte. Seguire i miei obiettivi e portare a casa la partita. Cercare di divertirmi il più possibile. Il numero uno è lì, ma cerco di non pensarci troppo”. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.