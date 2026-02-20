alcaraz-perde-tempo,-rublev-si-lamenta-e-litiga-con-l’arbitro-a-doha

(Adnkronos) –

Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz. Durante la sfida di oggi, venerdì 20 febbraio, valida per la semifinale dell’Atp 500 di Doha e vinta dal numero uno del mondo in due set, il tennista russo si è lamentato con il giudice di sedia per un mancato warning rifilato allo spagnolo. Tutto accade nel decimo game del primo set, quando Rublev aveva a disposizione due palle break.

Dopo la prima, annullata dallo spagnolo con il servizio, Rublev si avvicina al giudice di sedia per lamentarsi di una presunta perdita di tempo dell’avversario e per chiedere un trattamento giusto e imparziale. L’arbitro ha quindi provato a rassicurare il russo e ‘discolparsi’ dalle accuse dello stesso, che ribatteva come facesse partire tardi il cronometro, permettendo ad Alcaraz di avere, di fatto secondi in più per battere.

L’episodio ricorda quanto successo nei quarti di finale tra Alcaraz e Khachanov, quando lo spagnolo si era preso un warning e aveva avuto un’accesa discussione con la giudice di sedia.