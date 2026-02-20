venerdì, 20 Febbraio , 26

San Marco Group acquisisce Oikos

(Adnkronos) - “Promuovere il saper fare e l’industria...

Dazi, Trump: “Molto deluso da sentenza Corte Suprema, mi vergogno per i giudici”. E annuncia tariffe globali del 10%

(Adnkronos) - La sentenza della Corte Suprema Usa...

Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anni

(Adnkronos) - Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è...

Trapani, ascolta musica con le cuffie e non sente l’arrivo del treno: muore a 17 anni

(Adnkronos) - Tragedia nel Trapanese. Un 17enne è...
alcaraz-perde-tempo,-rublev-si-lamenta-e-litiga-con-l’arbitro-a-doha
Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha

Alcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l’arbitro a Doha

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlcaraz perde tempo, Rublev si lamenta e litiga con l'arbitro a Doha
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Andrej Rublev furioso con Carlos Alcaraz. Durante la sfida di oggi, venerdì 20 febbraio, valida per la semifinale dell’Atp 500 di Doha e vinta dal numero uno del mondo in due set, il tennista russo si è lamentato con il giudice di sedia per un mancato warning rifilato allo spagnolo. Tutto accade nel decimo game del primo set, quando Rublev aveva a disposizione due palle break. 

Dopo la prima, annullata dallo spagnolo con il servizio, Rublev si avvicina al giudice di sedia per lamentarsi di una presunta perdita di tempo dell’avversario e per chiedere un trattamento giusto e imparziale. L’arbitro ha quindi provato a rassicurare il russo e ‘discolparsi’ dalle accuse dello stesso, che ribatteva come facesse partire tardi il cronometro, permettendo ad Alcaraz di avere, di fatto secondi in più per battere. 

L’episodio ricorda quanto successo nei quarti di finale tra Alcaraz e Khachanov, quando lo spagnolo si era preso un warning e aveva avuto un’accesa discussione con la giudice di sedia.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.