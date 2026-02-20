venerdì, 20 Febbraio , 26

Sanremo: i bookie quotano anche il miglior testo, in pole Ermal Meta

(Adnkronos) - Dopo che i testi dei brani...

Bimbo trapiantato a Napoli, il legale: “Riunione su terapia per alleviare sofferenze”

(Adnkronos) - "Alle 16 di ieri, abbiamo ricevuto...

Andrea rilasciato torna a Sandringham, l’ex principe resta indagato

(Adnkronos) - Andrew Mountbatten-Windsor ha fatto ritorno alla...

Eric Dane morto per Sla, addio al ‘Dottor Bollore’ di Grey’s Anatomy

(Adnkronos) - Il grande pubblico aveva imparato ad...
alcaraz-rublev:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv
Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Alcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlcaraz-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz in campo nella semifinale di Doha. Oggi, venerdì 20 febbraio, il tennista spagnolo affronta il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto dell’Atp 500 qatariota. Alcaraz arriva al match dopo aver battuto Arthur Rinderknech all’esordio, Valentin Royer agli ottavi e Karen Khachanov nei quarti di finale. 

 

La sfida tra Alcaraz e Rublev è in programma oggi, venerdì 20 febbraio, alle ore 17.30. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che guida con un parziale di 4-1. L’ultimo incontro risale all’ultimo Masters 1000 di Cincinnati, quando Alcaraz si impose in tre set. 

 

Alcaraz-Rublev, come tutte le partite dell’Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.