alcaraz-rune:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv

(Adnkronos) – Altro giro, altra finale sulla terra rossa per Carlos Alcaraz. Dopo aver trionfato a Montecarlo, battendo all’ultimo atto Lorenzo Musetti, lo spagnolo sfida oggi, domenica 20 aprile, il danese Holger Rune, numero 13 del mondo, nella finale del torneo 500 di Barcellona. Alcaraz vuole continuare il suo secondo titolo consecutivo sulla terra e ha messo nel mirino il primato nel ranking Atp di Jannik Sinner, dopo aver già superato Zverev al secondo posto.

La finale tra Alcaraz e Rune è in programma oggi, domenica 20 aprile, alle ore 16. Quattro i precedenti tra i due, con una netta supremazia dello spagnolo, che conduce con un parziale di 3-1.

Alcaraz-Rune sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La finale sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e su TennisTv.