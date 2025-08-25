lunedì, 25 Agosto , 25

US Open, Cobolli vince a fatica il derby con Passaro. Avanti anche Bellucci

(Adnkronos) - Gli US Open 2025 si tingono...

Ucraina, Trump parla con Putin e punge Zelensky. Tajani e Germania a difesa di Kiev

(Adnkronos) - La pace in Ucraina resta ancora...

Inter, che esordio per Chivu: cinque gol al Torino e festa a San Siro

(Adnkronos) - Vittoria convincente per l'Inter all'esordio in...

Tajani, vertice telefonico con Usa e Paesi Ue: “Anche Papa chiede pace giusta in Ucraina”

(Adnkronos) - Continuano i dialoghi per la pace...
alcaraz-si-rasa-a-zero:-“sembra-beckham”.-ma-il-nuovo-look-non-piace-a-tutti
Alcaraz si rasa a zero: “Sembra Beckham”. Ma il nuovo look non piace a tutti

Alcaraz si rasa a zero: “Sembra Beckham”. Ma il nuovo look non piace a tutti

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlcaraz si rasa a zero: "Sembra Beckham". Ma il nuovo look non piace a tutti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Nuovo Slam, nuovo look per Carlos Alcaraz. A poche ore dal suo esordio agli US Open 2025, dove sfiderà lo statunitense Reilly Opelka al primo turno, il tennista spagnolo si è presentato sul cemento del torneo americano con un nuovo taglio di capelli. Alcaraz ha scelto di rasarsi a zero, con un look che, a molti, ha ricordato quello sfoggiato da David Beckham nel 2000. 

Sui social infatti il nuovo taglio di Alcaraz è diventato virale, scatenando le reazioni di tifosi e appassionati. “Bentornato, David Beckham del 2000”, ha scritto infatti un utente, mentre qualcun altro ha rivisto in lui Pepe, ex difensore portoghese del Real Madrid. Il popolo di X si è diviso tra chi ha apprezzato il coraggio di Alcaraz e chi preferiva, usando un eufemismo, la ‘solita’ chioma scura. Tanto che qualcuno ha scritto: “Carlos dovrebbe imparare da Sinner e utilizzare un cappello in campo”. 

Sorpresi anche gli altri tennisti del circuito. L’americano Frances Tiafoe è stato infatti ‘pizzicato’ dalle telecamere degli US Open a fissare, sbalordito, la testa di Alcaraz, mentre Carlos si scioglieva in una risata. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.