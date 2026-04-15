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Alcaraz si ritira da Barcellona, Sinner allunga al numero 1. Come cambia ranking
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Alcaraz si ritira da Barcellona, Sinner allunga al numero 1. Come cambia ranking

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By Redazione-web

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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz si ritira da Barcellona per infortunio e Sinner allunga nel ranking Atp. Oggi, mercoledì 15 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il suo forfait alla vigilia degli ottavi di finale dell’Atp 500 catalano a causa di un problema fisico accusato nel primo turno contro il finlandese Virtanen.  

“E’ complicato sedermi qui oggi e annunciare che non potrò proseguire il torneo”, ha detto Alcaraz in conferenza stampa, “Nel match di ieri ho sentito un dolore al polso, che è aumentato gradualmente. Non credevo sarebbe diventata una situazione grave, ma è un infortunio più serio del previsto”. Come cambia quindi il ranking Atp dopo il forfait di Alcaraz? 

 

Il forfait di Alcaraz permette a Sinner di scongiurare il controsorpasso dello spagnolo e allungare al primo posto del ranking Atp. Alcaraz avrebbe infatti avuto l’occasione di tornare immediatamente numero 1 del mondo, dopo essere stato sorpassato in vetta con la vittoria dell’azzurro nella finale di Montecarlo, qualora avesse vinto a Barcellona, andando a soli 10 punti di vantaggio su Sinner. 

Ora che ha abbandonato il torneo agli ottavi invece, Alcaraz si ritrova a perdere punti. Lo spagnolo infatti aveva raggiunto la finale lo scorso anno, risultato che oggi gli fa perdere 280 punti, scivolando a quota 12.960 contro i 13.350 di Sinner, che è sicuro di rimanere numero 1 almeno fino ai prossimi Internazionali d’Italia. 

 

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