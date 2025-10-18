sabato, 18 Ottobre , 25

Ballando con le stelle, Carlucci: “Un grandissimo abbraccio a Ranucci”

(Adnkronos) - "Un grandissimo abbraccio a Sigfrido Ranucci",...

Ballando, Simone Di Pasquale: “Oggi ho salutato mamma per l’ultima volta”

(Adnkronos) - "Mi ha passato lei la passione...

Guerra bloccata, Putin ha bisogno di un secolo per vincere: l’analisi

(Adnkronos) - Donald Trump non fornisce i missili...

Roma-Inter 0-1, gol di Bonny e nerazzurri in vetta con giallorossi e Napoli

(Adnkronos) - L'Inter vince 1-0 sul campo della...
alcaraz:-“sinner-oggi-ha-giocato-a-ping-pong”.-jannik-sorride:-“grazie,-mi-hai-lasciato-un-torneo”
Alcaraz: “Sinner oggi ha giocato a ping pong”. Jannik sorride: “Grazie, mi hai lasciato un torneo”

Alcaraz: “Sinner oggi ha giocato a ping pong”. Jannik sorride: “Grazie, mi hai lasciato un torneo”

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlcaraz: "Sinner oggi ha giocato a ping pong". Jannik sorride: "Grazie, mi hai lasciato un torneo"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Vorrei giocare così bene sempre, ovunque. È sempre bello condividere il campo con Carlos e vedere tutta la sua squadra, avete fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione. Lavorate duramente, vincendo titoli. Grazie per avermene lasciato uno”. Jannik Sinner sorride e scherza dopo la finale del Six Kings Slam vinta contro Carlos Alcaraz oggi sabato 18 ottobre. 

Il fuoriclasse azzurro ha dominato il match contro lo spagnolo, portando a casa un premio complessivo di 6 milioni di dollari e i complimenti dell’avversario: “Quando Jannik gioca a questo livello – ha detto il numero uno del tennis mondiale – a volte sembra che stia giocando a ping pong, non è divertente essere dall’altra parte della rete. Mi motiva a tornare in allenamento, dare il 100% e migliorare”. La sfida continua. Prossima tappa? Torino, Atp Finals.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.