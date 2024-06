alcaraz-vince-roland-garros,-zverev-ko-al-quinto-set-in-finale

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2024. Lo spagnolo, numero 3 del tabellone, in finale batte il tedesco Alex Zverev, numero 4 del ranking, per 6-3, 2-6 5-7 6-1, 6-2 dopo 4h19′. L’iberico trionfa per la prima volta in carriera a Parigi e conquista il terzo titolo dello Slam dopo quelli vinti a Wimbledon e agli Us Open.

Alcaraz succede a Novak Djokovic nell’albo d’oro del Roland Garros e scavalca il serbo nel ranking Atp: da domani sarà secondo dietro a Jannik Sinner, nuovo numero 1 della classifica.

Come nella semifinale contro Sinner, Alcaraz trionfa rimontando dopo aver perso 2 dei primi 3 set. Zverev si scioglie nel quarto set e non riesce a invertire la rotta nel quinto e ultimo parziale: negli ultimi 2 set, il tedesco raccoglie complessivamente 3 game. Per Zverev è la seconda finale Slam perduta in carriera dopo l’Open degli Stati Uniti 2020, quando perse al tie-break del quinto set contro Dominic Thiem.