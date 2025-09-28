domenica, 28 Settembre , 25

Sinner-Marozsan: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo a...

Italia campione del mondo di pallavolo, Bulgaria battuta 3-1 in finale

(Adnkronos) - L'Italia ha vinto i Mondiali di...

Napoli, minaccia a don Maurizio Patriciello durante la messa a Caivano

(Adnkronos) - Un fazzoletto con un proiettile...

Ascolti tv sabato 27 settembre, chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

(Adnkronos) - Ballando con le stelle contro Tu...
alcaraz,-vittoria-e-show-a-tokyo:-magia-di-rovescio-e-punto-da-sogno
Alcaraz, vittoria e show a Tokyo: magia di rovescio e punto da sogno

Alcaraz, vittoria e show a Tokyo: magia di rovescio e punto da sogno

DALL'ITALIA E DAL MONDOAlcaraz, vittoria e show a Tokyo: magia di rovescio e punto da sogno
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner è impegnato a Pechino, Carlos Alcaraz continua a incantare a Tokyo. Il tennista spagnolo ha battuto oggi, domenica 28 settembre, lo statunitense Brandon Nakashima, numero 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 nei quarti dell’Atp 500 giapponese. Alcaraz ha quindi confermato, ancora una volta, di aver superato pienamente il problema alla caviglia accusato all’esordio contro Baez, prendendosi gli applausi del pubblico per un punto da sogno. 

Nel corso dell’ultimo game del match, sul 5-4 nel secondo set, Alcaraz gioca un rovescio che colpisce la linea di fondo e a cui Nakashima risponde con una corta. Lo spagnolo si impegna e ci arriva, stringendo la sua traiettoria con una contro smorzata in diagonale. Lo statunitense non si arrende e fa a sua volta una smorzata che riporta Alcaraz nella stessa posizione. 

Questa volta la palla è più bassa e allora Carlos decide di lasciar andare la racchetta con un rovescio morbidissimo, che stringe ancor di più la traiettoria della pallina e vale il punto, prendendo controtempo l’avversario che si era spostato verso il centro. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.