alcuni-passaggi-del-nuovo-piano-usa-per-l’ucraina-sono-stati-tradotti-(male)-dal-russo,-dice-il-guardian

ROMA – A leggerlo bene, il nuovo “piano” di pace per l’Ucraina redatto da Stati Uniti e Russia è fin troppo… russo. E non solo nella sostanza. Alcune frasi sembrano essere state originariamente scritte in russo. In diversi punti – dicono gli esperti al Guardian – il testo funzionerebbe in russo, ma appare decisamente strano in inglese.

Per esempio: il terzo punto dei 28 recita: ” Ci si aspetta che la Russia non invada i paesi vicini e che la NATO non si espanda ulteriormente”. Quel “ci si aspetta”, scrive il Guardian, è una costruzione passiva poco convincente in inglese. La versione russa – ожидается o ozhidayetsya – ha più senso ed è una forma verbale familiare.

Altri russismi che sembrano essersi insinuati nel testo includono “неоднозначности” (ambiguità) e “закрепить” (consacrare).La Casa Bianca ha riconosciuto che Kirill Dmitriev, inviato di Vladimir Putin, ha redatto la proposta insieme al rappresentante speciale di Donald Trump, Steve Witkoff. I due hanno elaborato il testo durante un incontro a Miami.

Ovviamente dell’Ucraina e dei suoi partner europei non c’è traccia, nella forma e nella sostanza.

