Alda D’Eusanio squalificata dal GF Vip 2021? Televoto flash, a decidere è il pubblico | Video Mediaset

Alda D’Eusanio un vero ciclone nella Casa del Grande Fratello Vip, tanto che in breve tempo è riuscita ad integrarsi perfettamente con tutti i coinquilini. Tuttavia, la troppa esuberanza e il suo essere libera e spregiudicata anche verbalmente le ha fatto commettere un grosso sbaglio. Durante la cena persiana, la giornalista ha pronunciato la N Word (negro) che è costata la squalifica a Fausto Leali. La produzione decide di rimettere la decisione al pubblico, si apre un televoto flash con la domanda: Volete salvare Alda D’Eusanio?

La giornalista ammette di aver sbagliato e chiede immediatamente scusa, non solo per la N – word ma anche per aver fatto una battuta triviale e di cattivo gusto, come dice lei stessa. Il pubblico deciderà se vorrà salvarla oppure no. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento