Alemao svela l’ultimo messaggio scambiato con Maradona pochi giorni prima della sua morte (ANTEPRIMA)

Gli ex compagni di squadra Diego Armando Maradona a Napoli, Alemao e Careca, sono intervenuti a ESPN Review. I due hanno raccontato il loro stretto rapporto con Diego. In particolare, l’ex centrocampista brasiliano ha svelato di aver parlato con Maradona una settimana prima della sua morte. Di seguito le parole di Alemao.

Alemao e il messaggio a Maradona

Alemao ha così raccontato lo scambio di messaggi con Maradona:

“Una settimana prima che Diego morisse ci siamo scambiati un messaggio. Lui mi ha detto di voler venire in Brasile per vederci, per bere una birra insieme. Per me è stato molto difficile accettare la morte di Maradona. Era un ragazzo dal cuore d’oro e meritava di vivere a lungo. Mi sarebbe piaciuto avere molto più tempo qui per stare insieme. Eravamo molto vicini. In passato abbiamo trascorso anche il capodanno insieme anche a casa mia. È stato meraviglioso. Eravamo un gruppo unito in quella squadra e Diego era il leader. Maradona, fuori dal campo, con i suoi amici, era diverso. Era un ragazzo normale, un ragazzo semplice. È stato bellissimo vivere con lui quei quattro anni”.

Un ricordo bellissimo, da brividi. Il racconto di due ex compagni di squadra che si sono voluti bene per una vita intera.

